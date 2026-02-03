Piantedosi dopo gli scontri di Torino: "Strategia di eversione dell'ordine democratico"

Salta l'informativa in Senato, inizialmente prevista, ma quella alla Camera si tiene regolarmente, convocata subito dopo i gravi scontri di sabato scorso a Torino tra polizia e manifestanti, tornati in piazza per protestare contro la chiusura del centro Askatasuna. 108 i feriti tra le forze dell'ordine, ha riportato il ministro Piantedosi, 27 le persone fermate, 24 denunciate, 3 arrestate. Il monitoraggio effettuato nelle ore precedenti la manifestazione, ha detto, con mille unità in più inviate, ha evitato danni ben più gravi. Poi le parole del ministro diventano pesanti come macigni, quando parla di livello di scontro che richiama dinamiche terroristiche.

Ed è con questa premessa che il governo si accinge a varare il nuovo pacchetto di sicurezza. L'attacco all'opposizione presente alla manifestazione è cristallino. “Speravo di sentire le parole di un uomo di Stato, ascolto sempre propaganda”, risponde Mauri, Partito Democratico.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, e di Matteo Mauri, deputato Partito Democratico.







