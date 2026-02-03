TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Africa Eco Race, tappa 8: Thomas Marini in vetta alla generale 18:50 Dreaming San Marino Song Contest: tutto pronto per lo Stage & Live Academy 18:41 "Turismo da record": oltre 2 milioni e 110mila visitatori nel 2025, mai così dal 2008 15:29 Inter: trasferte vietate fino al 23 marzo 14:45 Attiva-mente: "Il Protocollo di Oviedo si ferma, una vittoria attesa da anni" 14:18 Diga di Ridracoli, iniziata la prima tracimazione della stagione 14:00 L'Ambasciatore d'Italia Colaceci in visita a Csdl, Cdls e Csu
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Piantedosi dopo gli scontri di Torino: "Strategia di eversione dell'ordine democratico"

L'opposizione replica al ministro: "I manifestanti pacifici hanno il diritto di andare in piazza"

di Francesca Biliotti
3 feb 2026

Salta l'informativa in Senato, inizialmente prevista, ma quella alla Camera si tiene regolarmente, convocata subito dopo i gravi scontri di sabato scorso a Torino tra polizia e manifestanti, tornati in piazza per protestare contro la chiusura del centro Askatasuna. 108 i feriti tra le forze dell'ordine, ha riportato il ministro Piantedosi, 27 le persone fermate, 24 denunciate, 3 arrestate. Il monitoraggio effettuato nelle ore precedenti la manifestazione, ha detto, con mille unità in più inviate, ha evitato danni ben più gravi. Poi le parole del ministro diventano pesanti come macigni, quando parla di livello di scontro che richiama dinamiche terroristiche.

Ed è con questa premessa che il governo si accinge a varare il nuovo pacchetto di sicurezza. L'attacco all'opposizione presente alla manifestazione è cristallino. “Speravo di sentire le parole di un uomo di Stato, ascolto sempre propaganda”, risponde Mauri, Partito Democratico.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, e di Matteo Mauri, deputato Partito Democratico.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia