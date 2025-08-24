#MEETING25 Piantedosi: "Erigere muri per migranti è illusorio e inutile" Il ministro dell'Interno al Meeting ha commentato anche le parole di Salvini che stanno mettendo in crisi i rapporti con la Francia

Erigere muri per migranti è illusorio e inutile: le parole arrivano da Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, che al Meeting è intervenuto per parlare di accoglienza e lavoro, le nuove frontiere dell'integrazione. In platea, i Segretari di Stato agli Interni e alla Giustizia Andrea Belluzzi e Stefano Canti, coi quali aveva interagito qualche minuto prima di salire sul palco: è stata propizia l'occasione per darsi poi appuntamento a Roma e approfondire alcuni temi specifici, come il braccialetto elettronico. Il ministro è stato letteralmente placcato dalla stampa, che lo aveva incalzato sull'ultimo video del comandante libico Almasri, ripreso mentre pestava di botte una persona, anche se il video pare essere di qualche anno fa, ha premesso il ministro. Poi ha commentato le parole di Matteo Salvini, che sta causando imbarazzi alla diplomazia, invitando il presidente francese Macron, che vorrebbe inviare truppe militari in Ucraina, ad “attaccarsi al tram”, frase che è valso il richiamo, da parte di Parigi, all'ambasciatrice italiana in Francia: “Salvini è un leader politico – è la spiegazione data da Piantedosi al Meeting – e a volte utilizza una terminologia molto forte per veicolare i suoi messaggi, che in democrazia sono legittimi e leciti”. E ancora, ha risposto favorevolmente all'idea del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, di utilizzare i proventi dell'imposta di soggiorno non solo per eventi, manutenzione della città e trasporto pubblico, ma anche per finanziare interventi in materia di sicurezza e ordine pubblico: “Ha una sua base di ragionevolezza – dice Piantedosi – Ne parlerò coi colleghi di governo”.

Nel video l'intervento e l'intervista a Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno

