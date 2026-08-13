Piantedosi: "Schengen con la Spagna resta sospeso: arrestate già 3 persone"

Mentre la polizia spagnola comunica di aver controllato finora oltre 3.100 viaggiatori provenienti dall'Italia, in particolare cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, il ministro dell'Interno Piantedosi riferisce al Comitato Schengen del Parlamento i motivi che hanno spinto il governo a sospendere il trattato con la Spagna, in seguito alla crisi di Ceuta. Secondo l'opposizione, in particolare per il senatore 5Stelle Croatti, si tratta di pura propaganda, e mostra una cartina a sostegno delle sue tesi. C'è poi un battibecco tra lo stesso Croatti e il senatore Gelmetti, Fratelli d'Italia, che ironizza sul collega definendolo “esperto di nautica”, in riferimento al viaggio con la Flotilla fatto a sostegno di Gaza. Nel dibattito sull'immigrazione interviene anche Michele De Pascale, presidente dell'Emilia-Romagna, per dire che “l'Italia è uno dei grandi responsabili della presenza di irregolari nell'Ue, perché i migranti entrano in un limbo, non possono restare, non possono lavorare, non vengono rimpatriati. Fantasmi in giro per l'Italia e l'Europa”. Intanto Valter Lavitola resta in carcere, respinta l'istanza del difensore, dopo l'interrogatorio di garanzia, nel quale non solo ha confermato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ma avrebbe anche detto di averlo commissionato con modalità diverse, non un ordigno, ma quattro o cinque colpi di pistola contro la casa del giornalista Rai.

Nel video gli interventi di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, e di Marco Croatti, senatore Movimento 5 Stelle







