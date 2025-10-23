POLITICA ITALIA
Piantedosi: "Violenze sessuali in calo del 17%"
Il ministro dell'Interno al Senato compie una ricognizione sull'andamento della criminalità
Rispondendo al question time a Palazzo Madama, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha potuto riassumere gli ultimi dati raccolti dal suo ministero. Indicatori quasi tutti in calo, secondo il titolare del Viminale. Altri dati sull'andamento della criminalità, anche in relazione alle famose “zone rosse” istituite in determinate aree urbane dove i prefetti possono disporre l'allontanamento di persone considerate pericolose o con precedenti penali.
Nel video gli interventi in Senato di Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno
