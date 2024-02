POLITICA ITALIA Piazza gremita in Campidoglio per Navalny, Lega contestata Tutti i partiti aderiscono all'iniziativa di Carlo Calenda (Azione) ma il capogruppo Romeo risponde per le rime a chi accusa il suo partito di ipocrisia

Piazza del Campidoglio gremita, ieri sera, alla fiaccolata per rendere omaggio al dissidente russo Alexei Navalny. Il suo volto proiettato su Palazzo Senatorio per volere del Comune di Roma, che ha aderito all'iniziativa lanciata da Carlo Calenda, leader di Azione, a partire dal primo cittadino, il sindaco Roberto Gualtieri. Le polemiche però non sono mancate, nonostante tutte le forze politiche dell'arco parlamentare abbiano risposto positivamente alla chiamata di Calenda, la Lega è stata comunque contestata, contestazione che ha scatenato l'ira del capogruppo in Senato, Massimiliano Romeo.

Nel video le interviste a Carlo Calenda, senatore di Azione; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico, e l'audio di Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: