Picchia e maltratta moglie e figlie, arrestato 43enne a Riccione

Per aver picchiato la moglie e le due figlie, di 11 e 13 anni, un operaio di Riccione di 43 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La misura restrittiva, su richiesta dal sostituto procuratore Paola Bonetti è arrivata dopo che la donna ha chiamato il 112 dopo l'ennesima lite col compagno. Al loro arrivo, i militari, dopo aver provveduto ad allontanare l'uomo, hanno raccolto la denuncia della moglie ricostruendo diversi episodi di maltrattamento ed accertando che si era reso inoltre protagonista di atteggiamenti violenti nei confronti delle due minori, cui aveva causato vari lividi in passato per via di prese esageratamente energiche.





Nonostante fosse già stato colpito da un provvedimento di ammonimento, alcuni giorni fa, si era presentato nella notte all'esterno dell' abitazione della compagna dopo averla minacciata di morte al telefono.