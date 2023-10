CRONACA Picchiato e accoltellato in strada a Gabicce Mare, arrestati due fratelli

Un 52enne è stato picchiato e accoltellato a Gabicce Mare (Pesaro Urbino) in viale della Vittoria. L'aggressione a colpi di bastone e forse di punteruolo, è avvenuta la scorsa notte per motivi ancora al vaglio degli investigatori. Subito sono scattate le indagini dei carabinieri che hanno arrestato a Cattolica due fratelli di 40 e 34 anni, residenti in zona, per l'accusa di tentato omicidio. I due sono stati trovati al pronto soccorso dove erano andati a farsi medicare le ferite riportate nella colluttazione. Le due persone fermate avrebbero detto di essersi difese dall'altro. Sostengono che questi avrebbe avuto in tasca un oggetto metallico, forse lo stesso punteruolo, e li avrebbe aggrediti nel corso di una discussione degenerata. Nel parapiglia, il 52enne ha riportato ferite da taglio su un gluteo e al torace: è stato assistito dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale: le ferite riportate sono gravi, la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

