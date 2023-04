Picchiato e aggredito con un coltello per due sigarette

Aggredito e picchiato un 50enne riminese per sole due sigarette. L'uomo è stato minacciato da un 38enne ucraino mentre era nel camper in cui vive: l'aggressore gli ha intimato di dargli 5 euro e, al tentativo di fuga, ha estratto un coltello, lo ha puntato alla gola della vittima e, con la mano libera, ha rovistato nelle sue tasche trovando però solo due sigarette. Il 50enne è riuscito a divincolarsi, fuggire e chiamare aiuto.

Il 38enne si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato dagli agenti nei pressi di un supermercato. Alla vista delle volanti ha dato in escandescenza e, una volta ammanettato, è arrivato a prendere a testate l'auto di servizio. Una perquisizione ha permesso di trovargli addosso le sigarette rubate e il coltello. A carico del 38enne pendeva già un arresto per maltrattamenti in famiglia ed è stato quindi trasferito al carcere dei Casetti.