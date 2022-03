ACCOGLIENZA Piccoli pazienti oncologici dall'Ucraina all'Emilia Romagna

Piccoli pazienti oncologici dall'Ucraina all'Emilia Romagna.

Sono arrivati all’aeroporto di Bologna i primi piccoli pazienti oncologici ucraini che saranno ospitati e curati in Emilia-Romagna. Si tratta di una bimba di soli 17 mesi e di una ragazza di 16 anni, venute in Italia con le loro mamme e già prese in carico dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Da subito la Regione Emilia-Romagna si è attivata per ospitare fino a 25 posti letto per i bambini ucraini malati oncologici.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: