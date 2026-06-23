Piccolo di fratino ucciso da un'auto a Pesaro, Lipu: "Perdonaci, non ti meritavi finisse così"

Doveva essere il racconto di una delle prime nidificazioni di fratino sulla spiaggia di Pesaro e invece si è trasformato in un appello alla tutela di una delle specie simbolo del litorale adriatico. A denunciarlo è la Lipu Pesaro, che attraverso un post sui social racconta la morte di uno dei due pulli nati da una coppia di fratini inanellati, che per la prima volta aveva scelto di nidificare sulla costa pesarese.

"Perdonaci piccolo - scrivono gli attivitsti - hai vissuto e scoperto il mondo solo per una settimana, e non ti meritavi che finisse così." Il piccolo era nato da pochi giorni in una posizione marginale rispetto alle spiagge più frequentate.

I volontari LIPU si erano alternati ai turni di sorveglianza dalle 6 del mattino alle 21 di sera, montando recinzioni attorno al nido, piantando cartelli di avvertimento con i simboli di Comune e Provincia e sensibilizzando i bagnanti. Ma non è bastato. "Fino a ieri sera, sotto gli occhi curiosi e affascinanti dei bagnanti, entrambi i piccoli seguivano il proprio papà alla ricerca di cibo, nascondendosi sotto le sue ali al primo segno di pericolo", scrive la LIPU.





Ieri mattina il macabro ritrovamento del pulcino, "finito forse sotto il battistrada di uno dei tanti mezzi che passano sulla battigia, nonostante gli avvisi verbali e i cartelli scritti." Il corpo è stato inviato all'istituto zooprofilattico per accertare le cause della morte. Il litorale pesarese, ricorda la LIPU, è Zona di Protezione Speciale dal colle San Bartolo fino all'Ardizio, "ma purtroppo ciò non è sufficiente perché i rischi legati all'affollamento delle spiagge sono onnipresenti." Ora resta solo l'altro pulcino: "Per altre tre settimane dovrà resistere. Noi teniamo duro accanto a voi."

Il fratino (Charadrius alexandrinus) vive e fa il nido direttamente sulle spiagge sabbiose, lungo quasi tutto il perimetro della penisola italiana e nelle isole maggiori. Il nido è una semplice buchetta scavata nella sabbia, solitamente vicino alla duna tra detriti naturali e rada vegetazione. La stagione riproduttiva va da metà marzo a luglio.



Il fratino è inserito nella Lista Rossa nazionale come specie in pericolo critico di estinzione. In Italia la popolazione nidificante è crollata drasticamente negli ultimi decenni, passando da oltre 1.300 coppie stimate nel 2004 a circa 500 coppie attuali.











