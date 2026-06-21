Pienone per la Notte Rosa: evento clou lo show di Achille Lauro insieme ai cantanti italiani più amati

E' stato un “unico grande racconto collettivo” la Notte Rosa 2026: evento che segna l'inizio dell'estate. Migliaia e migliaia i visitatori, con oltre 160 eventi in quasi 40 Comuni. Uno dei momenti clou in Piazzale Fellini a Rimini, con il ritorno di Achille Lauro on stage. Un grande concerto, con tanti artisti. Oltre Lauro, c'erano Francesco Renga, Malika Ayane, i The Kolors, Samurai Jay, Clara, Serena Brancale e tanti altri.

Non solo Rimini: la Notte Rosa ha unito 33 chilometri di costa e l'entroterra, con eventi per tutti, dalle famiglie ai giovani, tra musica, dj set, cultura, jazz e danza, come a Riccione insieme a Kledi. Molto apprezzate anche le Albe in Rosa, ormai appuntamento irrinunciabile per i più mattinieri. L'evento è il più atteso dell'estate per il pubblico, ma anche per gli operatori turistici, con l'80 per cento delle strutture occupate nel periodo.

“La stagione prosegue ora sotto i migliori auspici”, afferma l'assessora al Turismo dell'Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, visto il successo della manifestazione. “Un vero evento di sistema – aggiunge Jamil Sadegholvaad, presidente Visit Romagna e sindaco di Rimini – capace di valorizzare” ogni angolo del territorio.

Nel servizio alcuni momenti del concerto in Piazzale Fellini a Rimini e l'evento dedicato alla danza a Riccione







