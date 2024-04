RIMINI Pierina, a sei mesi dall'omicidio ancora nessun indagato La casa della donna in via del Ciclamino è ancora sotto sequestro

Sono passati sei mesi dall'omicidio di via del Ciclamino in cui è stata uccisa Pierina Paganelli. Sei mesi nei quali la casa delle 78enne di Rimini è rimasta sotto sequestro per consentire le indagini: ai familiari è stato consentito recuperare solo pochi vestiti per la salma. "Può sembrare un tempo lungo - affermano gli avvocati Lunedei che difendono i figli della vittima - ma le indagini sono molto complesse. Abbiamo fiducia nel lavoro della Procura".

Sul fronte delle indagini non si fermano gli inquirenti che stanno lavorando ancora alla ricerca dell'arma del delitto. Nessuno ancora risulta indagato: un lungo lavoro di investigazione, coordinato dal pm Daniele Paci, che non ha ancora però indicato il nome di un colpevole. In questi mesi sono state fatte molte ipotesi, ma si attente ancora una svolta.

Ha parlato intanto in tv, al programma ore 14, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, ex amante della nuora di Pierina. Bartolucci ha dichiarato di essere stata rassicurata dal pm circa la sua esclusione dal registro degli indagati e di non coprire nessuno: "Io non so chi sia il colpevole" ha detto.

