Pierina Paganelli: focus dei periti sull'audio captato da una telecamera nel garage dove si consumò l'omicidio

Incidente probatorio chiesto ed ottenuto dalla Difesa di Louis Dassilva: unico indagato per l'uccisione della pensionata

1 set 2025
Via del Ciclamino
Via del Ciclamino

Questa sera l'atteso incidente probatorio sull'audio dell'omicidio di Pierina Paganelli. I periti nominati dal Gip del Tribunale di Rimini si recheranno infatti nel garage di via del Ciclamino dove la telecamera di uno dei box condominiali registrò i rumori delle 29 coltellate che provocarono la morte dell'anziana, le sue urla, e non solo. Per il consulente della Squadra Mobile – riferisce l'Ansa - si sentirebbero voci e la parola “calma”, prima dell'aggressione con l'arma bianca. E una voce sarebbe compatibile con quella di Dassilva; che il 15 settembre sarà a processo come unico indagato per l'uccisione. Ad avviso dei difensori del senegalese – che hanno chiesto ed ottenuto l'incidente probatorio – nell'audio vi sarebbero invece solo suoni non decifrabili. Il Giudice per le Indagini Preliminari – sempre su richiesta degli avvocati del 35enne – ha ammesso anche l'analisi del filmato delle telecamere della farmacia, che ripresero il fratello di Manuela Bianchi scendere due volte nel seminterrato.




