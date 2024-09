CRONACA Pierina Paganelli: spunta il passato militare di Dassilva, in grado di uccidere senza lasciare tracce

Un puzzle difficile da completare quello dell'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne uccisa nel garage di casa il 3 ottobre 2023, in via del Ciclamino a Rimini. Ma gli ultimi sviluppi sembrano aggiungere tasselli importanti: spunta il passato militare di Louis Dassilva, suo vicino di casa e unico indagato, in custodia cautelare al carcere dei Casetti. Il sostituto procuratore Daniele Paci e gli agenti della Squadra mobile di Rimini, in una corposa memoria, sostengono che il 34enne senegalese è capace di uccidere senza lasciare tracce. Merito dell'addestramento militare ricevuto nel Paese di origine, che gli avrebbe fornito gli strumenti per fare in modo che la propria vittima non versi una goccia di sangue, come nel caso di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate. Informazione di grande valenza investigativa che sarà pesata notevolmente davanti al Tribunale del Riesame di Bologna.

I giudici della libertà, infatti, l'11 settembre hanno confermato la misura cautelare in carcere disposta dal gip di Rimini, Vinicio Cantarini. Il pm Paci lo descrive come una persona con un passato traumatico ed esperienze violente che potrebbero aver influenzato il suo comportamento. La procura stila un profilo preciso usando le dichiarazioni della moglie, Valeria Bartolucci, e dello stesso Dassilva. Nel suo passato, prima militare poi miliziano per una società privata specializzata nella difesa delle personalità politiche, ci sono violenze e sevizie molto gravi.

Racconta di essere arrivato con un barcone dalla Libia nel 2015, ma il suo viaggio era iniziato quasi un anno prima. Ha attraversato il deserto dal Niger, è rimasto del tempo nella città di Saba raggiunta con un trafficante di uomini. “Ci facevano combattere tra detenuti per scommessa”, ha raccontato agli inquirenti. Ha fatto il carcere in Libia. Ora è detenuto ai Casetti di Rimini per un omicidio del quale si dice innocente.

