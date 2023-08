POLITICO ITALIA Piero Fassino sugli stipendi parlamentari: "Non mi sono lamentato, ma non sono d'oro" La Camera rinvia, tra le urla, il salario minimo di 60 giorni. Conte (M5S): "Però dite sì al salario ricco per i politici? Non ve lo permetteremo"

Niente da fare per il salario minimo, il disegno di legge dell'opposizione viene sospeso per 60 giorni, su proposta della maggioranza che riceve 168 voti a favore e 128 contrari, tra il coro “vergogna, vergogna”.“La maggioranza fugge davanti a un problema reale”, attacca la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; ancor più duro Giuseppe Conte, M5S, che ricorda come il salario ricco, quello che il governo Meloni vuole dare sulla carta agli italiani, sia stato invece riservato ai parlamentari. A proposito di soldi ai parlamentari, ha destato sconcerto l'intervento di Piero Fassino, Partito Democratico, che sventolando in Aula il proprio cedolino ha sottolineato come “l'indennità netta sia 4.718 euro: una buona indennità – sostiene – ma non uno stipendio d'oro”. E nonostante l'Aula approvi un ordine del giorno di Fratoianni su una possibile tassa patrimoniale, fonti di Palazzo Chigi smentiscono che si arriverà mai ad attuarla. Infine si allarga l'indagine dei pm di Perugia circa un dossieraggio illecito su politici e personaggi in vista, da parte di un finanziere presso l'Antimafia. Il ministro della Difesa Crosetto ha sporto denuncia a seguito di divulgazione di dati che lo riguardavano.

Nel video l'intervista a Walter Rizzetto, deputato Fratelli d'Italia; l'intervento in Aula di Giuseppe Conte, presidente M5S, e l'intervista a Piero Fassino, deputato Partito Democratico

