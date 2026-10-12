Pietracuta: a fuoco gli ex spogliatoi del San Marino Calcio [fotogallery]

Un incendio è divampato - attorno alle 21.30 di ieri - a Pietracuta, nell'area degli impianti sportivi, nei pressi dello stadio comunale “Claudio Bindi”.

Le fiamme hanno interessato alcuni vecchi container adibiti in passato a spogliatoi del San Marino Calcio. Per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona, sono giunte sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, che hanno avviato gli accertamenti per fare luce sull'origine del rogo. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile incendio doloso.











