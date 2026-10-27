SAN LEO Pietracuta, dà un indirizzo falso per evitare la perquisizione: arrestato 27enne Il giovane avrebbe tentato anche di disfarsi della droga durante un controllo dei Carabinieri. Nell'abitazione sequestrati altri stupefacenti, un bilancino di precisione e 500 euro in contanti

Pietracuta, dà un indirizzo falso per evitare la perquisizione: arrestato 27enne.

Ha tentato di disfarsi della droga e poi di depistare i Carabinieri fornendo un falso indirizzo di casa, ma non è riuscito a evitare la perquisizione. Un 27enne di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Pietracuta, nel comune di San Leo, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è scattata nella mattinata di lunedì 26 ottobre, durante un servizio di controllo del territorio condotto dai Carabinieri della Stazione di San Leo, con il supporto dei militari della Compagnia di Novafeltria e dell'Arma di Sant'Agata Feltria. Insospettiti da alcuni movimenti nei pressi di un locale pubblico chiuso, i militari hanno fermato due giovani. Uno dei due, il 27enne, avrebbe cercato di disfarsi di un involucro contenente 16,20 grammi di hashish, immediatamente recuperato dai Carabinieri. L'accompagnatore, un connazionale trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente, è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore.

I controlli sono stati quindi estesi all'abitazione del 27enne, che avrebbe tentato di sviare gli accertamenti indicando un domicilio falso. Uno stratagemma che non ha funzionato: i militari sono riusciti a individuare la reale abitazione del giovane. Informato dell'accaduto, il sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani ha autorizzato anche l'eventuale intervento di un fabbro per consentire l'accesso all'immobile. Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto altri 25 grammi di hashish nascosti in un cassetto della camera da letto, insieme a un bilancino di precisione e 500 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza dell'Arma, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, in attesa del rito direttissimo.

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