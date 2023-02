Pietracuta: incidente alla rotonda del trenino, auto finisce contro un palo

A Pietracuta, frazione di San Leo in provincia di Rimini, poco dopo le 15.20 di sabato 18 febbraio sulla strada Marecchiese si è verificato un incidente che ha coinvolto due autovetture. Una non avrebbe dato la precedenza e l'altra è andata a sbattere contro la recinzione di un'azienda dopo essersi scontrata con un palo della luce, distruggendo l'auto. È successo alla cosiddetta rotonda del trenino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario della Croce Verde. Il guidatore dell'auto che è andata contro il palo è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'eliambulanza, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Seguiranno aggiornamenti