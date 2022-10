CRONACA Pietracuta: trattore si ribalta mentre raccoglie olive, 70enne in ospedale

Pietracuta: trattore si ribalta mentre raccoglie olive, 70enne in ospedale.

Nella mattinata di oggi domenica 30 ottobre, in località Pietracuta, nel comune di San Leo in provincia di Rimini, un uomo di 70 anni stava raccogliendo le olive con il trattore e avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo a causa del terreno dirupato. Il trattore si è ribaltato e l'uomo avrebbe riportato diversi traumi. Sul posto i sanitari del 118, venuti da Novafeltria con l'ambulanza. A causa delle sue condizioni è stato necessario chiedere l'intervento dell'eliambulanza, atterrata nel vicino campo sportivo, che ha poi trasportato l'uomo all'Ospedale Bufalini di Cesena. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: