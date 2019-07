Pietracuta: vinti 100mila euro al Superenalotto ma nessuno li ritira

“Credo si tratti di una persona del posto che probabilmente si è scordata di verificare la schedina”, spiega Marina del Bar Sport di Pietracuta al Corriere Romagna. Vi è infatti una vincita di ben 100mila euro ancora da ritirare, entro, però, il 19 luglio. La giocata vincente risale al concorso n. 48 del 20 aprile scorso, relativo al Superenalotto Superstar Pasqua 100x100. “Secondo noi – spiegano le bariste – non è una persona di passaggio perché il nostro bar è frequentato prevalentemente da gente di Pietracuta e dintorni”.

I titolari del bar nel comune di San Leo non erano a conoscenza del mancato ritiro della somma, fino a quando è arrivato l'appello della Sisal che ha emesso una scadenza per il premio speciale: “Non abbiamo alcuna percentuale sulla vincita – rimarcano – ma, come tutti, siamo curiosi di conoscere chi è stato baciato dalla dea bendata”. Il vincitore “distratto” è però in buona compagnia: la Sisal sta infatti cercando altri 7 fortunati in tutta Italia che ancora devono ritirare il maxi premio.