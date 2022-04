Pil, - 0,2% nel primo trimestre 2022. Determinante la partita del gas

Nel primo trimestre del 2022 il Pil italiano cala dello 0,2% rispetto al trimestre precedente (chiuso a +0,7%) e sale del 5,8% in termini tendenziali. Lo calcola l'Istat sulla base di stime preliminari che portano a una lieve riduzione rispetto alla crescita acquisita calcolata alla fine del 2021: dal 2,3 al 2,2%. Nel Documento di economia e finanza, il governo aveva ipotizzato un calo sul trimestre precedente dello 0,5%. L'economia italiana scivola dunque in terreno negativo, anche se il contraccolpo appare meno grave del previsto. Si registra nello specifico una crescita dell'agricoltura, una sostanziale stazionarietà dell'industria e un calo dei servizi.

Ma mai come in questo periodo le previsioni risultano volatili e legate a doppio filo agli eventi in Ucraina, con le ripercussioni su materie prime, energia, catene di fornitura. Determinante per i prossimi mesi – secondo gli esperti - “sarà la partita del gas: nel Def si tracciavano due scenari di fronte alla chiusura dei rubinetti russi. In uno, di tenuta grazie alla efficiente diversificazione delle fonti, il Pil del 2022 potrebbe cavarsela con una perdita di 0,8 punti quest'anno e 1,1 nel 2023. Decisamente più grave il conto in caso di incapacità di sostituire perfettamente il gas di Mosca: i prezzi delle bollette salirebbero ulteriormente e l'economia del Belpaese scenderebbe di oltre 4 punti in due anni”.