Pinarella: giovane donna di Arezzo perde la vita. Positivo all'alcol test, arrestato il conducente dell'auto che ha causato l'incidente

Aveva solo 29 anni la donna aretina, morta sul colpo all'alba nello scontro tra due auto, a Pinarella di Cervia all'incrocio tra Via Tritone e Via Pinarella. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo: la giovane donna era seduta sul sedile posteriore di un Suzuki Jimny, il suo corpo ha sfondato il parabrezza finendo esanime sull'asfalto. Stando a quanto emerso, a causare l'incidente sarebbe stata l'altra auto, una Volkswagen Touran, che non avrebbe rispettato lo stop. La 29enne si trovava a bordo del piccolo fuoristrada insieme ad un giovane sulla ventina ferito lievemente e ad una donna di 50 anni (non è chiaro al momento se si tratti della madre della vittima) trasportata al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità ma che si è salvata grazie ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervia prontamente intervenuti per estrarla dall'abitacolo. Il giovane conducente del monovolume, uscito illeso, è invece risultato positivo all'alcol test. Il tasso rilevato sembra fosse di molto superiore al limite consentito. Immediatamente disposto l'arresto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Cervia – Milano Marittima.