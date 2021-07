Pink Week, “Finalmente un sorriso”: dal 26 luglio al 1° agosto la Romagna si tinge di rosa

“Finalmente un sorriso” è il claim dell'edizione 2021 della Pink Week, il capodanno dell'estate italiana l'appuntamento che, dal 26 luglio al primo agosto, colorerà di rosa tutta la Romagna con luci, suoni, immagini e colori dal tramonto all'alba in 110 chilometri di concerti, eventi, appuntamenti culturali, mostre e spettacoli.









La Notte Rosa 2021 - spiegano gli organizzatori - è un invito a godere delle piccole cose, dello stare insieme, distanti ma vicini, nella terra che ha fatto dell'accoglienza un fiore all'occhiello della sua offerta turistica. Il nuovo concept grafico della Pink Week racconta un territorio dove le colline stilizzate vanno quasi a fondersi con le onde del mare e le stelle brillano insieme ai fuochi d'artificio. Una immagine che mette la persona al centro, la leggerezza nel cuore e il sorriso sul volto.

Nomi importanti all'edizione 2021 partendo dai Jethro Tull che si esibiranno giovedì 19 luglio a Cattolica. La stessa sera Arisa sarà a Cesenatico ed i Modena City Ramblers e Dario Vergassola a Santarcangelo. E ancora: il 30 luglio Piero Pelù a Gatteo Mare mentre Giusy Ferreri sarà in scena a Misano Adriatico. A Rimini i concerti di Morgan e quello di Extraliscio. Quello di fine luglio è un sabato che risuona di musica sin dall’alba con il concerto “The Legend of Morricone”, un emozionante omaggio alle musiche dell’immortale compositore, messe in scena all’alba a Rimini Terme dall’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. La sera del 31 luglio, a Rimini, salirà sul palco di Piazzale Fellini Diodato. In contemporanea, sulle colline riminesi, Bugo si esibirà in un concerto in acustico a Coriano.