Piogge e vento: intense mareggiate sulla costa. Previsto peggioramento in giornata

L'attesa perturbazione è come previsto arrivata. Dalla mattina piogge, a tratti anche intense, hanno caratterizzato il meteo dell'Emilia Romagna anche se sono le mareggiate la situazione che sta creando più criticità, in particolare nella costa del ravvenate. Diverse le strade chiuse perchè il mare è arrivato ad invadere le carreggiate. Anche a Rimini, in zona porto acqua che è arrivata all'interno dei locali. La violenta mareggiata in molti stabilimenti ha superato le barriere in spiaggia. Quota neve attorno agli 800 metri nel parmense.

Intense piogge hanno interessato il Lazio con oltre 80 interventi dei Vigili del Fuoco a Roma. Allarme acqua alta a Venezia dove è atteso un innalzamento davvero sensibile, che rischia di allagare il 70% della viabilità pedonale della città.

Per la seconda parte della giornata di oggi la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha previsto un peggioramento delle condizioni meteo. In particolare i venti sulla costa arriveranno a soffiare a circa 80 Km/h peggiorando di conseguenza le condizioni della mareggiata. Sono inoltre previste precipitazioni, localmente di moderata intensità. L'alta marea potrebbe perdurare anche per la giornata di domani.