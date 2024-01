MALTEMPO Pioggia: caduti 100 mm in poche ore, allagamenti in Romagna e blackout sul Titano

Pioggia: caduti 100 mm in poche ore, allagamenti in Romagna e blackout sul Titano.

La pioggia ha battuto costantemente Emilia Romagna e San Marino nella giornata di domenica. Registrati accumuli fino a 100 millimetri nel riminese. Tra i disagi e i danni segnalati allagamenti e blackout. A Riccione è finito sott’acqua il sottopassaggio di via Spezia, come riportano i quotidiani locali; a Rimini il ristorante C’era una volta ha dovuto annullare tutte le prenotazioni per il pranzo perché è andata via la luce.

Problemi elettrici anche a San Marino, causati dall'acqua. Senza corrente la parte bassa del territorio, tra Dogana bassa, Falciano e Rovereta. I tecnici dell'Azienda dei Servizi sono intervenuti per ripristinare la luce intorno alle 13.30. Intervento durato circa un'ora, nel corso del quale sono state riattivate gradualmente tutte le utenze. 'Un tronco di linea - informano dall' Aass -, è ancora fuori servizio', per cui si sta lavorando per capire le cause dell'interruzione di energia. Anche se la pioggia resta la prima indiziata.

Pioggia anche alla Diga di Ridracoli che ha visto un aumento di circa 75 cm arrivando al 76% del suo volume. Caduti nella giornata di domenica oltre 50 mm di pioggia. Danni si sono registrati soprattutto a sud della provincia: il fiume Tavollo ha quasi raggiunto l’altezza di alcuni passaggi pedonali, mentre in via Pedrosa a Montefiore è stata registrata una piccola frana.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: