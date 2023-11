POLITICA ITALIA Pioggia di emendamenti alla manovra di bilancio Le opposizioni contestano le scelte della maggioranza e moltiplicano le richieste di modifica

Fonti parlamentari parlano addirittura di duemila emendamenti alla manovra di bilancio da parte delle opposizioni, di cui un migliaio dal solo Movimento 5 Stelle. Anche il Partito Democratico di Elly Schlein si prepara a presentare la sua contro manovra. La maggioranza cerca invece di blindarla, facendo confluire in un maxi emendamento le eventuali modifiche. Alla Camera intanto il ministro degli Esteri Tajani riferisce in merito all'intesa tra Italia e Albania sui migranti, puntualizzando che arriverà un disegno di legge in Parlamento per la ratifica e che nei due centri di accoglienza non potranno trovarsi più di tremila migranti. Altro argomento scottante il femminicidio, il disegno di legge della ministra Roccella sul contrasto alla violenza domestica e di genere ha avuto via libera unanime dalla commissione Giustizia del Senato, che dunque approda in Aula. Fa però molto discutere la scelta di affidare il coordinamento del progetto “Educare alle relazioni” che il ministro dell'Istruzione Valditara vorrebbe far partire nelle scuole al professor Alessandro Amadori, autore di un libro che avvalora la tesi delle responsabilità delle donne come causa delle violenze. Anche la senatrice Bongiorno ha la sua tesi in proposito.

Nel video le interviste a Stefano Patuanelli, senatore Movimento 5 Stelle; Manlio Messina, deputato Fratelli d'Italia; Giulia Bongiorno, senatrice Lega

