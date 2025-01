Pioggia nel teatro e gaffe nei cartelli: il caso di Agrigento capitale della cultura

Nel video le interviste a Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento; Roberto Albergoni, direttore Fondazione Agrigento 2025

Pioggia nel teatro che sabato ospiterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e cartelli stradali con una serie di gaffe. Non inizia benissimo l'avventura di Agrigento come capitale della cultura 2025, che raccoglie il testimone da Pesaro, tanto che le cronache giornalistiche più maliziose riportano come sia il ministro della Cultura Giuli, sia il presidente della Regione Sicilia Schifani si siano tirati indietro alle conferenze di presentazione. Una di queste era alla Stampa Estera, il sindaco di Agrigento comunque non si è sottratto. Riparato il tetto del teatro Pirandello, assicura l'ufficio stampa del teatro, che ha così risposto a quanto accaduto sabato scorso, quando l'acqua piovana si era infiltrata cadendo sul palco. Sabato, assicurano dalla città, sarà tutto pronto per ospitare il presidente della Repubblica e il ministro della Cultura.

Nel video le interviste a Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento; Roberto Albergoni, direttore Fondazione Agrigento 2025