Piomba con l’auto nell’area di servizio: ubriaco urta due vetture e ferisce una giovane

Attimi di paura nella notte a Misano Adriatico, dove una serie di manovre azzardate davanti a un distributore si sono trasformate in un grave incidente. Intorno alle 23.30, nell’area di servizio sulla Statale Adriatica all’altezza dell’ex Oliviero, una ragazza di 24 anni è stata investita da un’auto finendo sotto la vettura.

Nel piazzale era presente un numeroso gruppo di giovani provenienti dal pesarese, probabilmente per un motoraduno, fermatisi per una sosta al bar del distributore. All’improvviso è sopraggiunta una Ford Mustang guidata da un 58enne che, secondo il racconto di alcuni testimoni, avrebbe iniziato a compiere manovre spericolate all’interno dell’area. A bordo dell’auto ci sarebbero stati anche la moglie e i figli dell’uomo.

La vettura avrebbe poi perso aderenza, urtando il cordolo del distributore, abbattendo un palo e colpendo due auto parcheggiate, prima di travolgere la giovane. La 24enne è stata soccorsa inizialmente dagli amici e poi affidata alle cure del personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Sul posto anche Carabinieri, Polizia Locale e Polizia Stradale per i rilievi. Sottoposto all’alcoltest, il conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,91 grammi per litro, quasi quattro volte oltre il limite consentito. È stato denunciato.

La ragazza è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena con gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.



















