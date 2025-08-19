LUTTO Pippo Baudo: chiusa la camera ardente, la salma in viaggio verso Militello Esequie mercoledì 20 agosto in diretta su Rai 1 dalle 15.30

Per tutta la mattinata l'omaggio collettivo del suo pubblico: Pippo Baudo riunisce coloro che lo hanno amato, colleghi e artisti che lo ricordano con commozione e gratitudine. Da Piero Chiambretti ad Amadeus fino a Giorgio Panariello, ognuno ha una storia di condivisione con il grande presentatore, un vero pigmalione che, credendo nel talento, ha cambiato la vita di molti.

"I ricordi sono tanti, - conferma Walter Veltroni - l'ultimo, ne parlavamo con Dina, è quello di quando una sera che venne a casa mia a vedere il Festival di Sanremo. Potete immaginare vedere il Festival di Sanremo con lui. Che miniera di storie, di aneddoti, di meraviglie era capace di raccontare! Poi Pippo sapeva far tutto, sapeva cantare, improvvisava e aveva una memoria impressionante. La memoria tipica di chi ama il proprio lavoro".



Intorno alle 13,00 la salma ha lasciato il Teatro delle Vittorie per il trasferimento a Militello in Val di Catania dove domani è previsto il funerale del simbolo della tv morto all'età di 89 anni. Diretta su Rai 1 a partire dalle 15.30.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: