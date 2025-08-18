Pippo Baudo: il Teatro delle Vittorie sarà intitolato al presentatore? Deciderà il Cda Rai

Torna a casa, Pippo Baudo. Al 'suo' Teatro delle Vittorie che lo accoglie come una culla e che potrebbe essergli intitolato: lì ha scritto pagine indimenticabili di televisione. Deciderà il Cda Rai. Grande l'afflusso della gente per l'ultimo saluto. Sfilano sin dal mattino artisti e rappresentanti delle istituzioni, come il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Mara Venier e Katia Ricciarelli sono state tra le prime ad arrivare; e poi Lino Banfi, Fiorello, Renzo Arbore, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Giorgia e Paola Cortellesi.

“La Rai continuerà ad ispirarsi a Baudo”, assicura il Direttore Generale di Rai ed Rtv, Roberto Sergio. E ai microfoni di Agorà: "Lui ha impersonificato l'azienda - dice Sergio - Pippo Baudo è la RAI - Radio televisione italiana. Abbiamo voluto assieme all'Amministratore delegato Giampaolo Rossi e tutto il Consiglio di amministrazione omaggiarlo al Teatro della Vittorie, dove ha realizzato straordinarie iniziative, la sua seconda casa. Era giusto che fosse qui oggi e domani".

Arriva l'omaggio anche del Presidente di San Marino Rtv, Pasquale Valentini: “A nome di tutto il Cda – scrive - mi unisco alle espressioni di cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo. Grati per la testimonianza che con la sua personalità e la sua professionalità, - aggiunge - ha dato allo sviluppo della televisione”. Mercoledì i funerali a Militello Val di Catania.