Piromane in azione a Rimini: nella notte dati a fuoco diversi veicoli

Notte di follia per un piromane che, poco dopo la mezzanotte, è entrato in azione appiccando una serie di roghi alle auto lasciate in sosta lungo le strade tra le vie Circonvallazione Meridionale e Lagomaggio. Il primo allarme, verso le 00.45, è partito da via Guicciardini e sul posto si è precipitata l'autobotte dei vigili del fuoco col personale del 115 che ha provveduto a spegnere le fiamme di natura dolosa. Sembrava un caso isolato ma, mentre erano ancora in corso le operazioni di spegnimento, sono scattati altri allarmi per dei veicoli che andavano a fuoco anche nelle vie Circonvallazione Meridionale, Sonnino, Macchiavelli, Crispi, Via XXII Giugno 1859.

Incendi che hanno costretto i vigili del fuoco, oltre agli agenti della Polizia di Stato e della Municipale, a correre lungo le strade riminesi. E' probabile che, dietro gli incendi, ci possa essere la stessa mano e al momento sono in corso le indagini per cercare di individuare il piromane. Al vaglio del personale della Questura di Rimini i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la città con la speranza che, gli occhi elettronici, possano aver catturato dei dettagli utili per identificare l'autore degli incendi.