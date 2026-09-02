POLITICA ITALIA Pirondini (M5S): "Vogliamo le preferenze vere, non quelle fatte per introdurre gli amici schiaccia tasti" Il capogruppo 5Stelle spiega anche l'emendamento per impedire modifiche alla legge elettorale 18 mesi prima del voto

Pirondini (M5S): "Vogliamo le preferenze vere, non quelle fatte per introdurre gli amici schiaccia tasti".

Sembrava dovesse essere Forza Italia a presentare il famigerato emendamento sul ballottaggio, per la legge elettorale, ma così non è andata, gli azzurri ci hanno ripensato, e la presentazione è arrivata tramite il solo Marcello Pera, senatore di Fratelli d'Italia, ex presidente del Senato. L'ipotesi ballottaggio sembra dunque perdere quota, anche se l'opposizione ritiene che le cose potrebbero cambiare per l'ennesima volta, poiché a suo dire “Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura”.

Reintrodotte le preferenze, ma sempre coi capilista bloccati, le forze di minoranza invece vogliono reintrodurle sul serio, chiarisce Pirondini, capogruppo 5Stelle. Intanto ad agosto c'è stato il balzo dell'inflazione, annuncia l'Istat: +3,3%, segnando un record da settembre 2023. Pesa l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali. Allarme dei consumatori che chiedono al governo di intervenire: l'aggravio di spesa, rilevano, è di oltre mille euro in più per la famiglia tipo, che sale a +1.500 euro annui per un nucleo con due figli.

Nel video l'intervista a Luca Pirondini, capogruppo Movimento 5 Stelle

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