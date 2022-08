MEETING RIMINI Più di 350 volontari al Pre Meeting

Confermata la presenza dei Capitani Reggenti Oscar Mina e paolo Rondelli al Meeting di Rimini. Il 24 agosto incontreranno i vertici istituzionali della kermesse e visiteranno i padiglioni fieristici. Non potrà mancare, poi, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, al convegno di mercoledì prossimo “La Repubblica delle Autonomie”. Alla vigilia di questa 43esima edizione è giunto anche l'augurio di Papa Francesco al Vescovo di Rimini, Monsignor Lambiasi, esortando i fedeli alla fraternità universale. Oltre 350 i volontari al Pre Meeting per preparare l'evento Abbiamo sentito Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting e Emmanuele Forlani, Direttore Meeting.

