RIMINI Più matrimoni e meno morti: il bollettino di statistica fotografa la situazione nella Provincia di Rimini

Più matrimoni e meno morti: il bollettino di statistica fotografa la situazione nella Provincia di Rimini.

Pubblicato il bollettino demografico della Provincia di Rimini. Sono 150.195 i riminesi registrati la 31 dicembre 2021 con un'età media di 46,23 anni, 2 in più rispetto al 2011. 57 gli ultracentenari, di cui 51 donne e 6 uomini: la più longeva una donna di 107 anni. Ad influire sulla tendenza demografica negativa è il progressivo calo delle nascite, che fa registrare il valore più basso dal 1935 ad oggi: nel 2021 nel Comune di Rimini sono nati 925 bambini (-97 rispetto al 2020), superando il record negativo segnato nel 1987 quando ci furono 963 nuovi nati, l’unico anno in cui si scese sotto quota mille. I nomi più diffusi tra i nuovi nati sono Sofia e Leonardo.

A controbilanciare il calo della natalità è l’inversione di tendenza rispetto al numero dei decessi, dopo un 2020 su cui si sono fatti sentire drammaticamente gli effetti della pandemia. Nel 2021 i decessi sono stati il 12% in meno. La maggioranza di coloro che hanno preso la residenza a Rimini è rappresentata da cittadini italiani: 31 i sammarinesi. Verso il Titano il bollettino registra un aumento delle emigrazioni con 80 unità.

Ancora in aumento il numero delle famiglie: sono 68.009 delle quali il 38% è composta da una sola persona. Dopo la battuta d’arresto causa pandemia, sono riprese le celebrazioni dei matrimoni e si abbassa l’età media di chi decide di convolare a nozze che ora è di circa 38 anni per la sposa e 41 e per lo sposo.

“Più matrimoni e meno morti. Anche nella nostra città – è il commento dell’assessora alla Statistica Anna Montini. Un chiaro segnale che i vaccini e le modalità di cura hanno portato risultati più che efficaci nella comunità. La pandemia lascia però qualche altro effetto nella contabilità demografica: mai così basso è stato il numero dei nuovi nati dal dopoguerra”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: