La risposta di alcuni pizzaioli napoletani a Flavio Briatore, criticato per aver sostenuto che la sua pizza è cara perché di qualità, andrà in scena oggi a mezzogiorno presso la storica pizzeria Sorbillo ai Tribunali, nel centro storico di Napoli, dove la Margherita verrà venduta a quattro euro, quella "a portafoglio" sarà distribuita gratis ai cittadini e si terrà una lezione per spiegare come nasce questo prodotto "super-economico ma sano e genuino" e a quali costi.