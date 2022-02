RIMINI Plastica in mare: il bilancio dei primi 5 mesi di attività L'Assessore all'Ambiente Anna Montini: "Fondamentale sensibilizzare sul rispetto dell'ambiente e dei nostri mari"

200 bottiglie di vetro, oltre 6 metri cubi di plastica, 50 litri di mozziconi di sigaretta, oggetti vari e 200 litri d'acqua con presenza di idrocarburi. È questo il bilancio dei primi cinque mesi di attività delle barriere per la raccolta di rifiuti e idrocarburi posizionate, lo scorso agosto, sul deviatore del fiume Marecchia e nella zona del Ponte di Tiberio.

"L'installazione nel fiume Marecchia - spiega Anna Montini, Assessore all'Ambiente del Comune di Rimini - consiste in un modulo chiamato barriera e in un secondo modulo chiamato trappola. Il primo convoglia i rifiuti galleggianti portati dalla corrente dei fiumi verso il modulo trappola e, regolarmente, questo modulo viene svuotato per permettere il caricamento di nuovi rifiuti provenienti dal fiume".

La seconda barriera, nominata “Catsorb” (io catturo e assorbo), posizionata lungo il porto canale nelle vicinanze del Ponte di Tiberio, è la prima al mondo nel suo genere. Questo particolare modulo infatti, oltre a raccogliere i rifiuti, riesce anche ad assorbire le microplastiche e gli idrocarburi rilasciati dalle barche. L'iniziativa, proposta da Petroltecnica, è supportata dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Rimini.

Nel servizio l'intervista ad Anna Montini (Assessore all'Ambiente del Comune di Rimini)

