Pm archivia querela a Emis Killa, Comune Riccione non si oppone. Aveva detto 'è come Marsiglia, c'è da aver paura'.

La Procura della Repubblica di Monza ha chiesto l'archiviazione della querela per diffamazione avanzata dal comune di Riccione nei confronti di Emiliano Rudolf Giambelli, il rapper conosciuto con il nome d'arte, Emis Killa. Il rapper, che ha quasi un milione di follower sul web aveva paragonato Riccione a Marsiglia scrivendo un post che dopo le 18 "se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare". Dopo la richiesta di archiviazione l'amministrazione comunale di Riccione in una nota fa sapere che "intende chiudere la querelle giudiziaria aperta ad agosto" e non si opporrà.

"Abbiamo avuto il dovere di difendere la città da attacchi ingiustificati, del tutto gratuiti, soprattutto nel momento in cui Riccione era uscita da quella che i media avevano definito 'emergenza baby gang' - ha detto la sindaca Daniela Angelini - Accanirsi in una battaglia legale non avrebbe senso".

