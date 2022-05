PNRR: 2,46 milioni di euro per autonomia anziani a Rimini e Riccione

2,46 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il polo di servizi per l'autonomia degli anziani non autosufficienti ai ‘Tigli’ e a Riccione previsto a livello sovradistrettuale Rimini-Riccione. Oltre agli alloggi, anche una palestra, un centro ricreativo, spazi dove incontrarsi e fare formazione. Il Presidente del Distretto di Rimini Nord e Assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini Gianfreda ha dichiarato: “Una struttura al servizio dei nostri anziani, nel segno della modernità e prossimità”.