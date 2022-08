Pnrr: a Rimini più di 10 milioni per quattro nuovi asili nido

Più di dieci milioni di euro per realizzare, ampliare o ricostruire quattro nuovi asili nido su tutto il territorio Riminese, da Rivazzurra a Viserba. È l'esito dei progetti presentati dal Comune di Rimini per ottenere i finanziamenti dedicati dal Pnrr agli asili nido. Saranno tre i nuovi asili previsti grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il finanziamento maggiore - 2 milioni e 938mila euro - è quello ottenuto per la realizzazione del nuovo asilo nido di via Codazzi, sul sito della ex scuola elementare Montessori, temporaneamente utilizzata, nel corso dell'ultimo anno scolastico, per la scuola elementare Ferrari. Due nuovi asili saranno realizzati inoltre in via Fantoni - unico dei progetti ad essere ammesso con riserva, per il quale sarà necessario l'invio di ulteriori documenti - per il quale il Pnrr ha dedicato 2 milioni e 784 mila euro di risorse, e all'interno del parco Pertini di Rivazzurra dove sarà spostata e ricostruita ex novo la sede dell'asilo nido 'Il Pollicino'. A Viserba sarà invece ricostruito sullo stesso sito l'asilo nido 'Peter Pan', con un finanziamento di 2 milioni e 558 mila euro. Tutte le nuove strutture saranno realizzate con elevate performance sia a livello energetico che sismico.