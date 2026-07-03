Pnrr, in Emilia-Romagna investimenti per 8,3 miliardi: Bologna chiuderà l'85% dei progetti comunali entro l'estate

In Emilia-Romagna sono localizzati oltre 19.400 progetti per un valore di circa 8,3 miliardi di euro di fondi Pnrr. È quanto emerge dai dati aggiornati del monitoraggio regionale, che confermano la regione tra quelle con il maggior volume di investimenti finanziati dal Piano. Bologna è uno dei Comuni che ha intercettato più risorse, sia in Emilia-Romagna sia a livello nazionale. Al 30 giugno risulta completato il 76% dei progetti e l'obiettivo è arrivare all'85% entro l'estate.

Nel capoluogo emiliano sono localizzati 1.941 progetti, per circa 4,5 miliardi di euro di fondi Pnrr e oltre 5,16 miliardi di investimenti complessivi. Il Comune di Bologna è beneficiario di 51 progetti, di cui 39 già conclusi e 12 in via di completamento tra l'estate e la fine dell'anno. Il valore complessivo delle risorse Pnrr riconosciute a Palazzo D'Accursio ammonta a 892,1 milioni di euro, mentre sono già stati incassati circa 660 milioni di euro.

"Nella sostanza il 76% dei progetti è chiuso ad oggi e l'85% lo sarà entro l'estate - spiega Anna Lisa Boni, assessora alle Relazioni internazionali, fondi europei e Missione Clima 2030 - I restanti progetti verranno ultimati tutti nei tempi indicati dai ministeri. Oltre agli 892 milioni vi sono altre risorse che nel frattempo sono state spostate su Pnrr nazionale la cui 'deadline' è fine 2027".

Con questi ulteriori interventi, il valore complessivo dei finanziamenti sale a 1,143 miliardi di euro. Il settore che assorbe la quota più rilevante delle risorse è quello della mobilità sostenibile: il progetto del tram vale oltre 803 milioni di euro, di cui 731 milioni coperti dal Pnrr. La linea Rossa supera i 509 milioni di euro di fondi Pnrr, mentre la linea Verde ne conta 222 milioni.

Nel resto della regione, i territori di Modena e Reggio Emilia concentrano una quota significativa dei finanziamenti su ricerca industriale, università, rigenerazione urbana ed edilizia scolastica. Parma punta su agroalimentare, innovazione e sanità, mentre Ravenna si distingue per gli interventi dedicati al porto, alla logistica, all'energia e alla riconversione industriale.

Anche Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Piacenza beneficiano di centinaia di progetti, con particolare attenzione a sanità territoriale, efficientamento energetico, digitalizzazione e sicurezza del territorio.







