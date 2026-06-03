Pnrr, l'Italia ha ottenuto 166 miliardi su 194, restano 159 scadenze da rispettare

A Palazzo Chigi la cabina di regia ha esaminato la proposta di revisione del Pnrr. In base all'analisi di Openpolis, fondazione indipendente che analizza i dati pubblici e che alla Stampa Estera quasi contestualmente cercava di capire se il Pnrr, dopo 5 anni, sia un successo o un fallimento, dovrebbe essere l'ottava revisione. Palazzo Chigi ha dato via libera anche ad una nuova rimodulazione per circa 2 miliardi di euro. La revisione approvata, puntualizza il governo, ha carattere tecnico, per rafforzare l’efficacia complessiva del Piano nella fase conclusiva della sua attuazione. Il ministro al Pnrr Tommaso Foti, alle commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue, ritiene si possa parlare di buona prestazione.

Per Openpolis è difficile dire se sia stato un successo o un fallimento, anche perché i dati messi a disposizione dal governo non sempre sono stati puntuali e trasparenti. Le sette revisioni, ora quasi otto, non hanno aiutato.

Nel video l'intervento di Tommaso Foti, ministro per l'attuazione del Pnrr, e l'intervista a Luca Dal Poggetto, analista Openpolis esperto Pnrr







