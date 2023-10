POLITICA ITALIA Pnrr, l'Italia riceve il pagamento della terza rata da 18 miliardi e mezzo di euro Giorgia Meloni: "Risorse importanti per intervenire in ambiti cruciali, dal lavoro alla sanità"

L'Italia riceve il terzo pagamento dall'Unione Europea nell'ambito del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 18 miliardi e mezzo di euro: finora, dice la presidente Meloni in un video diffuso da Palazzo Chigi, incassato il 44% dell'intero ammontare delle risorse del Next Generation EU. La cabina di regia Pnrr, presieduta dal ministro Fitto, si riunisce di nuovo domani a Palazzo Chigi per una rimodulazione del Piano, monitorare gli obiettivi della quinta rata e verificare quelli della quarta da 16 miliardi e mezzo. A proposito di sanità, Carlo Calenda chiede di mettervi 10 miliardi, anche a spese del taglio del cuneo, o il suo partito Azione non voterà lo scostamento di bilancio. Sul fronte dei migranti, dopo la giudice Iolanda Apostolico un altro magistrato non convalida sei trattenimenti decisi dal Questore di Ragusa: Rosario Cupri ricorda infatti che “la normativa interna incompatibile con quella dell'Unione Europea va disapplicata dal giudice nazionale”.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: