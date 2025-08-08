POLITICO ITALIA Pnrr, ok dell'Europa alla settima tranche: 18,3 miliardi di euro Caso Almasri, Renzi (Italia Viva): "I giudici ce l'hanno col governo Meloni? Certo, ma sono quelli che ha portato lei in maggioranza"

La Commissione europea ha dato via libera all'esborso per l'Italia della settima tranche del Pnrr, 18,3 miliardi di euro, per finanziare progetti volti ad aumentare concorrenza e trasparenza, migliorare l'accessibilità ferroviaria per i passeggeri con disabilità e potenziare la capacità di distribuzione delle energie rinnovabili. Per il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti, si “conferma il primato dell'Italia nell'attuazione del Pnrr e porta ad oltre 140 miliardi di euro la somma complessivamente ricevuta finora”.

Il dibattito politico però si concentra ancora sul caso Almasri, dopo l'affondo della presidente del Consiglio Meloni nei confronti della magistratura, quando ha insinuato che i giudici agiscano non a tutela della legge ma per disegno politico, parole che la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein definisce “eversive”. Il ministro della Giustizia Nordio comunque difende a spada tratta la sua capo di gabinetto Bartolozzi sul caso del generale libico, dicendo che “tutte le sue azioni sono state esecutive dei miei ordini, di cui ovviamente mi assumo la responsabilità politica e giuridica”.

Sul fronte elettorale invece, via libera del M5S toscano per un secondo mandato di Giani a capo della Regione, sbloccando così il campo largo col Partito Democratico.

Nel video l'intervista a Matteo Renzi, senatore Italia Viva

