Pnrr: siglata intesa tra Provincia e GdF per scambio dati, contro infiltrazioni criminali

Saranno diverse le opere pubbliche in provincia di Rimini realizzate grazie ai fondi del Pnrr. In Prefettura è stato siglato un protocollo d'intesa tra Provincia e Guardia di Finanza per il monitoraggio sui progetti in corso di realizzazione. Lo scopo è prevenire e, nel caso, contrastare ogni condotta illecita e ogni tentativo di infiltrazione criminale. Il memorandum prevede un periodico invio di dati alla Polizia economico finanziaria relativi a ciascun intervento infrastrutturale e ai progetti esecutivi gestiti dalla Provincia.

Il flusso di informazioni servirà a pianificare gli eventuali accertamenti. "La situazione è sostanzialmente tranquilla e sotto controllo - ha commentato a margine della firma il prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza - ed è costantemente monitorata, sia attraverso le periodiche riunioni tecniche di coordinamento, sia attraverso i Comitati di ordine e sicurezza pubblica. In particolare è ancora operativo il Protocollo di legalità, ad esempio per il settore alberghiero, così come altri strumenti pattizi che abbiamo posto in essere in questi ultimi anni che, attraverso i Gruppi ispettivi antimafia e le forze dell'ordine, tengono sotto stretta vigilanza le attività di questo territorio".



"La provincia per i Comuni, ad esclusione del Comune di Rimini capoluogo - ha spiegato il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi -, funge da stazione unica appaltante nei bandi per il Pnrr. Questo, oltre all'accordo sulla legalità e la sicurezza nei posti di lavoro, va a definire quegli aspetti più di sicurezza e di legalità su tutto il fronte". Il comandante della Guardia di Finanza di Rimini, colonnello Alessandro Coscarelli, ha posto l'accento sullo "scambio di informazioni, di alert, di elementi informativi che possono meglio servire ad orientare quella che è l'azione del corpo sul territorio e a intercettare le anomalie e irregolarità nell'ambito dello svolgimento dell'attuazione del piano di investimento".