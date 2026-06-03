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Pnrr: successo o fallimento?

L'analisi degli esperti di Openpolis a poche settimane dalla conclusione del Piano di ripresa e resilienza

di Francesca Biliotti
3 giu 2026

Il Piano di ripresa e resilienza, Pnrr, è stato un successo o un fallimento? Se ne è parlato alla Stampa Estera con gli esperti analisti di Openpolis, fondazione indipendente che analizza i dati pubblici, e la prima risposta è che è estremamente difficile rispondere a questa domanda, poiché nessuno sa cosa accadrà realmente il prossimo 30 giugno, data di scadenza del Pnrr.

L'Italia ha ricevuto 166 miliardi di euro dall'Europa, una cifra quindi considerevole, ma è anche vero che il Piano è stato sostanzialmente snaturato proprio a causa delle continue revisioni chieste, almeno sette e si sta preparando l'ottava. Non è nemmeno del tutto vero che l'Italia sia il Paese più virtuoso per il livello di completamento dei progetti previsti dal Pnrr, dicono gli analisti di Openpolis, è vero che è ai primi posti, ma dire che è al primo è stata forse un po' troppa propaganda

Nel video l'intervista a Luca Dal Poggetto, analista Openpolis esperto di Pnrr


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