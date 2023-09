POLITICA ITALIA Poche risorse per la manovra, la maggioranza punta sulle priorità, dai redditi alle pensioni Silvestri (M5S): "Stanno preparando gli elettori perché sanno che non manterranno alcuna delle promesse elettorali fatte"

Mentre la presidente del Consiglio è a New Delhi per il G20 che inizia domani, e ha già avuto un incontro col Primo ministro inglese, Rishi Sunak, per parlare, tra gli altri temi, di intelligenza artificiale e sviluppo dell'Africa come opportunità condivisa, si torna a concentrare gli sforzi sulla manovra, dopo il primo vertice di maggioranza del 6 settembre. Le risorse sono poche, aveva detto la stessa presidente nella conferenza dopo il Consiglio dei ministri, dunque dobbiamo puntare su redditi, salari, pensioni, anche quelle per i giovani, sanità e famiglie. In maggioranza ci sono distinguo anche sul decreto anti baby gang: per quanto la presidente abbia parlato di prevenzione, c'è chi teme che le nuove norme si fermino troppo sulla sola repressione.

Nel video le interviste a Tommaso Foti, capogruppo deputati Fratelli d'Italia; Francesco Silvestri, capogruppo deputati Movimento 5 Stelle; Mauro D'Attis, vice presidente commissione Antimafia (Forza Italia)

