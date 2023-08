CAMBIO DI PASSO Pochi taxi a Rimini, Indino (Confcommercio): “Raddoppiare le licenze” Il presidente dei commercianti parla di un “servizio pessimo, quasi inesistente” che crea “un grave danno economico e di immagine ad un territorio a vocazione turistica”

"A Rimini abbiamo un taxi ogni mille persone a fronte dei 10 di Parigi e dei 3 di Roma. Un territorio turistico come il nostro sente forte l'esigenza di un cambio di passo che punti a raddoppiare le licenze". È quanto lamenta il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino secondo cui occorre che le "forze politiche di ogni schieramento si facciano carico di questa criticità”. I dati, osserva in una nota, "dimostrano una volta di più come questo servizio sul nostro territorio sia pessimo, quasi inesistente. Dico tutto questo - aggiunge - nel rispetto del ruolo degli imprenditori del settore, piccoli imprenditori che si sostengono con questa attività, ma che numeri e segnalazioni alla mano stanno creando un grave danno economico e di immagine ad un territorio a vocazione turistica che vive di servizi ben organizzati. Non ce lo possiamo permettere".

D'altronde, sottolinea il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, è "inutile ricordare che albergatori e ristoratori sono costretti a fare di necessità virtù prendendo l'auto privata per agevolare gli spostamenti dei propri ospiti perché i taxi sono rari di giorno e pressoché introvabili di notte, perché capita che non arrivino nemmeno se prenotati, perché le lamentele purtroppo sono all'ordine del giorno e serve tamponare il bisogno. C'è poi la questione prezzi - attacca - su cui non voglio polemizzare anche se conosco le tariffe di altre città rispetto a quelle praticate qui da noi. Prima o poi dovremo affrontare anche questo scoglio".

Inoltre, prosegue nuovamente Indino, "a chi obietta che se durante il periodo estivo o in occasione dei grandi eventi fieristico-congressuali il lavoro ci può essere per tutti, ma non in altri momenti dell'anno, dico che potrebbero essere proprio i taxi, con tariffe calmierate da 'bassa stagione' ad essere una soluzione per agevolare gli spostamenti dei riminesi, contrastare l'aumento del traffico veicolare e la scarsità dei parcheggi, rianimando così anche il commercio di alcune aree come il centro storico".

