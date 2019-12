Poggio Torriana: due auto vanno a fuoco, nessuno ferito

Poggio Torriana: due auto vanno a fuoco, nessuno ferito.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per l’incendio di due mezzi coinvolti in un incidente a Poggio Toriana (RN). Squadre al lavoro per il raffreddamento di alcune bombole di acetilene e azoto che si trovavano nella zona. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.



I più letti della settimana: