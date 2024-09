Poggio Torriana, “Gotica 80”: tra storia e medaglie ai familiari dei soldati

80 anni dal passaggio della linea gotica in provincia di Rimini: l'occasione diventa un progetto, “Gotica 80”, voluto dall'Associazione nazionale faleristica, che assieme all'Associazione Kairos dà vita alla conferenza “Valmarecchia in fiamme settembre 1944”. Dopo la lezione di storia di Daniele Cesaretti, la consegna di una serie di onorificenze ai cittadini locali, figli e nipoti di soldati arruolati nella Seconda guerra mondiale. 3 medaglie di Benemerenza per le campagne di guerra '40-'43 e '40-'45 e 13 Distintivi d’Onore per i Patrioti Volontari della Libertà, ovvero militari deportati nei lager nazisti.

" Per una comunità è molto importante sostenere queste iniziative - commenta Ronny Raggini, sindaco diPoggio Torriana - e oggi dobbiamo fare memoria di questi eventi per difendere la pace e la democrazia raggiunte".

"Ognuno ha la sua tragedia - afferma Daniele Cesaretti, ricercatore storico di San Marino -. Qui vicino l'assalto a Torriana, da parte dei Gurka del settimo reggimento, è stata la battaglia più sanguinosa di tutta la campagna d'Italia".

15 soldati e un dramma collettivo, ma storie personalissime. Tra questi Quinto Contucci, nato nel 1922 a Sogliano al Rubicone, bracciante, milita nei territori dell'ex Jugoslavia. Nel '43 viene internato in un lager nazista al lavoro coatto. Torna a casa il 6 ottobre del '45. "Ricorreva spesso il ricordo delle mestolate - racconta la figlia Loretta -, le famose 40 mestolate che mio padre aveva preso sulla testa perché aveva fatto il secondo giro di quel poco di brodaglia che davano come pasto. Queste manifestazioni sono molto belle e devono farci riflettere sul fatto che la guerra è sempre una tragedia". Gino Montanari, nato a Rimini nel 1912, è di stanza a Trento quando viene catturato dai tedeschi e deportato in Austria. "Mi raccontava spesso il suo ritorno a casa a settembre del '45 - ricorda il figlio Enzo - . Mia sorella che era più grande di me, aveva 8 anni, vede un uomo arrivare dalla strada insieme a una sua amica, 8 anni anche lei. Diceva che era un cappotto senza niente dentro. Queste due bambine cominciano a corrergli, incontro, ma lui ha abbracciato la bambina sbagliata. Non ha riconosciuto sua figlia, perché era dal '38 che era in giro per la guerra".

Nel video le interviste a Ronny Raggini (sindaco Poggio Torriana), Daniele Cesaretti (ricercatore storico), Loretta Contucci (figlia di Quinto Contucci) ed Enzo Montanari (figlio di Gino Montanari)

