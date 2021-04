Poggio Torriana: incidente in mountain bike nei boschi, 47enne trasportato all'ospedale

Un uomo di 47 anni residente a Villa Verucchio, è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi dopo essere caduto mentre era in giro in mountain bike sulle colline vicino Torriana, in una zona dove si snodano diverse piste per mountain bike e downhill. Arrivato in un'area impervia, vicino alla frazione di Saiano, per cause da accertare il 47enne sarebbe caduto a terra riportando un doloroso trauma al torace e alla testa.









A chiamare i soccorsi un altro ciclista passato lì per caso. Sono intervenuti l'ambulanza, il Soccorso alpino e speleologico che ha attivato la squadra della Val Marecchia, e i vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri. Il paziente è stato portato all'ospedale di Rimini.